Футбольный клуб «Тюмень» начнет сезон Первой лиги в обновленной форме

Фото: ФК «Тюмень»

Футбольный клуб «Тюмень» будет выступать в сезоне Первой лиги в обновленной форме.

Первый матч пройдет на домашнем поле «Геолог» 17 июля. После убедительной досрочной победы в четвертой группе ФНЛ-2 тюменцы получили заветную путевку.

Первым соперником для тюменцев станут «Химки» из подмосковья. Ещё этим летом соперник играл среди сильнейших команд страны в премьер-лиге. Сейчас в составе этой команды есть четыре футболиста, имеющих опыт выступления за сборные своих стран.

«Вслух.ру» отмечает, что на поле выйдет обновленная «Тюмень» в обновленной форме. Основные цвета для игроков останутся прежние - черные и белые комплекты, для вратарей - зеленые и желтые. Рукава обретут раскрас: болельщики уже окрестили его «тигровым».

Цена билетов на матчи не изменилась. Есть категории льготников, которые могут попасть на трибуны бесплатно, это пенсионеры, инвалиды, участники боевых действий, Герои России и др. Кроме того, есть скидки для студентов.

Отметим, что рядом с ареной идёт реконструкция улицы Ленина – она, как и часть Перекопской, перекрыта для движения автотранспорта.