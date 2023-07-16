В Тюмени завершены поиски 10-летнего Ильяса Гаджикаримова Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени завершены поиски 10-летнего Ильяса Гаджикаримова. Мальчика нашли живым и здоровым. Об этом сообщили в поисковом отряде «Белая Сова-Тюмень».

Напомним, что ребенок исчез накануне, 15 июля. Ранее о его пропаже сообщал ДПСО «ТюменьРегионСпас». Ильяс ушел на прогулку и не вернулся. Обстоятельства нахождения мальчика и где он находился все это время не раскрывают.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Тюмени ночью волонтеры и полиция искали 8-летнюю девочку, которая не вернулась домой после школы. Выяснилось, что девочка находилась у соседей, с ней всё в порядке, она жива.