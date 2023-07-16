Тюменцы узнали как избавиться от ржавчины на смородине Фото: Юлия Кучеренко

Многие садоводы жалуются, что на смородине резко стало прогрессировать такое заболевание, как ржавчина. Тюменцам рассказали, как бороться с таким заболеванием у растений.

- Существуют Бокальчатая и Столбчатая ржавчина. Ее появлению способствует сорная растительность под кустами, где создается хорошая среда для перезимовки спор этого заболевания и в дальнейшем распространения их на культурное растение. Признаки заболевания – на оборотной стороне листа опушенные оранжевые пятнышки- это и есть споры заболевания, - рассказала опытный садовод Нина Щербакова.

Как передает издание «Тюменская область сегодня» профилактикой этого заболевания станет регулярное удаление сорняков вокруг кустов, особенно крапивы, рыхление почвы в приствольном круге и пролив кустов раствором Фитоспорина 1-2 раза в месяц.

Важна и подкормка кустов, в этом случае поможет фосфорно-калийные удобрения в летний период. При обнаружении признаков ржавчины на растении нужно удалить все пораженные листья и сжечь, а после сбора урожая необходимо обработать смородину соответствующим Фунгицидом (Скор, Агролекарь), через 2 недели обработку повторить, чередуя фунгицид.