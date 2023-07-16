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НовостиДом. Семья16 июля 2023 11:22

Тюменцы узнали как избавиться от ржавчины на смородине

Советы дала опытный садовод Нина Щербакова
Виктория Терина
Тюменцы узнали как избавиться от ржавчины на смородине

Тюменцы узнали как избавиться от ржавчины на смородине

Фото: Юлия Кучеренко

Многие садоводы жалуются, что на смородине резко стало прогрессировать такое заболевание, как ржавчина. Тюменцам рассказали, как бороться с таким заболеванием у растений.

- Существуют Бокальчатая и Столбчатая ржавчина. Ее появлению способствует сорная растительность под кустами, где создается хорошая среда для перезимовки спор этого заболевания и в дальнейшем распространения их на культурное растение. Признаки заболевания – на оборотной стороне листа опушенные оранжевые пятнышки- это и есть споры заболевания, - рассказала опытный садовод Нина Щербакова.

Как передает издание «Тюменская область сегодня» профилактикой этого заболевания станет регулярное удаление сорняков вокруг кустов, особенно крапивы, рыхление почвы в приствольном круге и пролив кустов раствором Фитоспорина 1-2 раза в месяц.

Важна и подкормка кустов, в этом случае поможет фосфорно-калийные удобрения в летний период. При обнаружении признаков ржавчины на растении нужно удалить все пораженные листья и сжечь, а после сбора урожая необходимо обработать смородину соответствующим Фунгицидом (Скор, Агролекарь), через 2 недели обработку повторить, чередуя фунгицид.