Ветераны Тюменской области научатся писать гранты

Фото: официальный сайт Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России»

Ветеранов Тюменской области научат писать гранты. Две выездные площадки по обучению ветеранов Тюменской области социальному проектированию и новшествам бухгалтерского учета в автономных некоммерческих организациях предложат посетить ветеранам Ялуторовска, Ялуторовского, Ярковского, Исетского, Тюменского районов и Голышмановского городского округа, сообщает «Тюменская линия».

По словам руководителя регионального исполкома общественного движения «Бессмертный полк России» Галины Баклановой, кроме обучения, проведут форумы по обмену ветеранскими практиками, куда съедутся активисты первичных ветеранских организаций сельских поселений. На данный момент нет обобщающего все практики органа, поэтому необходимо развивать работу по объединению всех участников.

- На местах очень много интересных, необычных идей и разработок. Но оформить все в проект, который привлечет средства на их реализацию, пока умеют не все. Здесь люди смогут обменяться опытом, рассказать о своих проектах и их успешных запусках, - говорит Галина Бакланова.

После форума и работы площадок, организаторы проведут опрос, расспросят представителей старшего поколения об их запросах и пожеланиях. Программа началась 1 июля и продлится до конца февраля следующего года.