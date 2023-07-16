Фото: ДПСО ТюменьРегионСпас Национальный Центр помощи

В Тюмени ищут 10-летнего мальчика, который не вернулся с прогулки 15 июля. Ильяс Гаджикаримов ушел на прогулку 15 июля и вечером не вернулся домой. Об этом сообщили в ДПСО «ТюменьРегионСпас».

Рост ребенка 140 сантиметров, он среднего телосложения, с темно-русыми волосами и карими глазами. В день исчезновения Ильяс был одет в синюю футболку, темно-синие шорты, сине-белые кроссовки и черно-белую кепку. С собой у мальчика была маленькая синяя сумка через плечо.

Тюменцев просят помочь с поиском ребенка и позвонить инфоргу поиска Виктории 8-982-922-78-84 либо по номеру горячей линии (звонок бесплатный) 8-800-600-59-52.