Тюменские тхэквондисты примут участие в международных соревнованиях в Казахстане

Фото: архив департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Тюменские тхэквондисты примут участие в международных соревнованиях. Об этом сообщили в департаменте по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

В составе сборной России, которая примет участие в Чемпионате и Первенстве Мира по тхэквондо ИТФ, есть тюменские спортсмены: Максим Григоров - в группе мужчин 18-34 года - поборется за награды в формальном комплексе (23 упражнения). И среди женщин – юниорок 14-15 лет стартует тюменская тхэквондистка Екатерина Жуковская в дисциплине «специальная техника».

Соревнования пройдут с 15 по 30 августа в столице Казахстана. Но уже сейчас спортсмены находятся на учебно-тренировочных сборах в Сочи, где готовятся к предстоящим соревнованиям.

На Чемпионат мира заявились команды спортсменов из Англии, Италии, Швеции, Гренландии, Ирландии, Греции, Болгарии, Аргентины, Японии, США, Эстонии, Казахстана, Киргизстана, Туркменистана, Таджикистана, Северной Кореи и России.