Школы Тюмени примут 15 тысяч первоклассников в новом учебном году Фото: Татьяна Коркина

В новом учебном году школы Тюмени примут 15 тысяч первоклассников. Об этом пишет Мегатюмень со ссылкой на городской департамент образования.

По словам и. о. директора департамента образования города Ольги Тороповой, первый этап приема заявлений в первый класс завершился только 30 июня 2023 г. Также она рассказала о новинках в образовании.

- К 1 сентября 2023 года завершится переход на новую федеральную образовательную программу дошкольного образования. В ней четко обозначены ориентиры развития воспитанников детских садов и оценка работы педагогов. Кроме того, при составлении образовательной программы на 2023-2024 учебный гг. все школы должны руководствоваться едиными федеральными основными общеобразовательными программами начального, основного и среднего общего образования, разработанными Министерством просвещения Российской Федерации. Они включают в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие программы по предметам и план воспитательной работы, – рассказала Ольга Торопова.

С этого года обучаться по обновленным стандартам среднего общего образования будут и ученики 10 классов. Специалисты считают, что одинаковые требования и программы помогут ученикам быстрее адаптироваться в классных коллективах при переводе из одной школы в другую.