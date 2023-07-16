Тюменки приняли участие в образовательном федеральном проекте «Голос поколения»

Фото: «Голос Поколения» проект от Росмолодежи

В течение года пять тюменок участвовали в третьем сезоне флагманского образовательного проекта Федерального агентства по делам молодежи «Голос поколения». 12 июня в мастерской управления «Сенеж» подвели итоги программы, тюменки попали в топ-100 в рейтинге проекта. Всего выпускниками стали 160 молодых людей со всей России.

Из Тюменской области участие приняли:

- Анна Мараховская, специалист 1-й категории Центра культуры и творчества (ТИУ), 28 место в рейтинге;

- Мария Турбина, руководитель студенческого проектного офиса Института транспорта (ТИУ), 35 место в рейтинге;

- Валерия Иванова, руководитель Медиацентра молодежной политики Тюменской области, 41 место в рейтинге;

- Лилия Плесовских, муниципальный координатор проекта «Навигаторы детства» в Тюмени, 88 место в рейтинге;

- Дарья Терехина, региональный руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры победы», 95 место в рейтинге.

- «Голос поколения» — это уникальная возможность для развития и получения новых компетенций для молодых управленцев. Почти за год у каждого из участников программы появились не только новые знания, но и огромное количество связей с людьми со всей страны. Я счастлива быть частью этой программы и завершить обучение в топ-45», — рассказала Валерия Иванова, участница проекта «Голос Поколения», руководитель Медиацентра молодежной политики Тюменской области.

«Голос поколения» состоял из четырех очных модулей, направленных на развитие наиболее востребованных навыков управленцев, — лидерская позиция, клиентоцентричность, проектная работа, развитие мышления. Так, тюменцы в течение встреч не только посещали театральные постановки, спортивные события, деловые игры, но и говорили об экономики впечатлений, экосистеме амбициозных лидеров, клиентоцентричном подходе, менторинге, управлении проектами в государственном секторе, бизнесе, спорте и шоу-бизнесе, игровом, системном и дивергентном мышлении.

Вместе с тюменцами участниками стали молодые люди от 23 до 35 лет со всей России, работающие в государственном, коммерческом и некоммерческом секторах. Упор в обучении был сделан на практическую работу. В межмодульной работе они создавали новые проекты, а также включались в уже существующие для улучшения и поиска новых путей развития.

Среди спикеров - Илья Авербух, призер Олимпийских игр, хореограф, постановщик, продюсер мероприятий, Андрей Бетин, заместитель генерального директора АНО «Россия - страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж», Антон Пашков, советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи, Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития и другие.