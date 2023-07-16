Сотрудники завода «Электросталь Тюмени» отмечают профессиональный праздник

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Тюменские металлурги отмечают профессиональный праздник. Металлургию в Тюменской области представляет завод «Электросталь Тюмени». В этом году исполняется десять лет, как на этом заводе получены первая сталь и товарный прокат при проведении пусконаладочных работ.

На сегодняшний день на заводе работает более 1 200 специалистов. Их труд сохраняет за тюменским заводом статус надежного поставщика для предприятий машиностроения и строительной индустрии.

– Первая бригада – это сталевары, разливщики и ремонтники, которые запускали сталеплавильные агрегаты в 2013 году – составляли ядро нашего коллектива, в основном все они работают и сегодня. За эти годы мы не только вышли на проектные мощности, но и улучшили планируемые показатели. По ряду параметров мы – одни из лучших в России, и все это благодаря коллективу. У нас практически нет текучести кадров. Те, кто работает, дорожат своей профессией и гордятся общими результатами – рассказал начальник электросталеплавильного цеха предприятия Андрей Синицин.

Тюменская область сегодня пишет, что Андрей Владимирович вырос в семье металлургов. Его дед, отец с мамой и другие родственники работали на Златоустовском металлургическом заводе. Общий стаж их династии – более 200 лет.