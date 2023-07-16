В Тюмени хирурги спасли пациента с четвертой стадией рака

Фото: Многопрофильный клинический медицинский центр «Медицинский город»

Врачи Медицинского города спасли пациента с 4-ой стадией рака. 66 летний житель юга Тюменской области болен 4 стадией рака ободочной кишки с метастазами в печень. В феврале 2023 в отделении абдоминальной хирургии мужчине удалили опухоль левой половины ободочной кишки, после чего были успешно пройдены несколько курсов химиотерапии.

Затем хирурги выполнили сложную операцию – лапароскопическое удаление правой доли печени. Такие операции выполняются всего в нескольких специализированных отделениях хирургии и трансплантации печени страны. Теперь у мужчины есть шансы на полное выздоровление, несмотря на 4 стадию рака.

- Лапароскопическое удаление правой половины печени относится к наиболее сложным хирургическим лапароскопическим вмешательствам за счет сложного анатомического расположения, высокого риска кровопотери, требованиям к хирургической технике и оборудованию, - поделился заведующий отделением абдоминальной онкологии Медицинского города Евгений Франк.

Благодаря методике, которую применили хирурги, сокращается время операции и послеоперационное пребывание в стационаре, а также уменьшается риск кровопотери и послеоперационных осложнений.