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НовостиОбщество16 июля 2023 4:23

В Тюменской области действует 1 лесной пожар

За прошедшие сутки произошло 2 новых и ликвидирован 1 лесной пожар
Виктория Терина
Фото: официальный телеграм-канал ФБУ «Авиалесоохрана»

Фото: официальный телеграм-канал ФБУ «Авиалесоохрана»

По данным на утро 16 июля в Тюменской области действует 1 лесной пожар. Об этом сообщает региональная диспетчерская служба лесного хозяйства Тюменской области.

За прошедшие сутки зафиксировано 2 новых лесных пожара и ликвидирован 1 лесной пожар на площади 0,25 га.

Среднюю степень пожарной опасности 16 июля прогнозируют в Ишимской авиазоне, а в Тобольской авиазоне - II класс пожарной опасности (низкая степень), в Тюменской и Уватской авиазонах - I класс пожарной опасности (опасности нет).

По погодным условиям 17 июля в Ишимской авиазоне прогнозируется III класс пожарной опасности (средняя степень), в Тобольской, Тюменской и Уватской авиазонах низкая степень. А 18 июля в Ишимской, Тобольской, Тюменской и Уватской авиазонах - низкая степень пожарной опасности.

При обнаружении природного пожара необходимо сообщить о нем по телефону 8-800-100-94-00, через мобильное приложение “Берегите лес” или по номеру 112.