В Тюмени пройдет благотворительная распродажа книг Фото: Юлия Кучеренко

В Тюмени пройдет благотворительная распродажа книг. Она состоится в рамках фестиваля «Пикник книг» на площади Солнца 29 июля. Такая инициатива поможет всем желающим освободить свои книжные полки от больше не нужных книг и собрать средства на благие цели.

Как пишет Тюменская линия, сбор книг продлится по 27 июля в книжном магазине «Никто не спит» (ул. 8 Марта, 2, к. 1) и библиотеке № 1 (ул. Матросова, 27/1).

- В предыдущие разы мы поддерживали такие социальные инициативы, как приют домашних животных «Лучший друг» и центр помощи и реабилитации переживших насилие «НеТерпи». В этот раз мы проводим гаражку в поддержку нас самих. В конце августа мы неожиданно для нас самих переезжаем на новое место и нам очень нужна поддержка городского сообщества. Для нас это возможность продолжить работать как единственный независимый книжный в Тюмени, для горожан — шанс найти необычную, редкую книгу, — рассказала создательница книжного магазина «Никто не спит» Дарья Новикова.

Книги должны быть в хорошем состоянии - художественные, научно-популярные, детские, комиксы, зины, изданные, начиная с 2000 года. Не принимаются советские собрания сочинений, учебная, эзотерическая, периодическая литература, книги и брошюры о домашней медицине.