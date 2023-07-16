В Тюмени 16 июля потеплеет до +26 градусов, ожидается гроза и сильный ветер Фото: Юлия Кучеренко

В Тюмени 16 июля будет переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах туман, ветер северо-восточный 6-11 м/с, а при грозе порывы ветра будут достигать 16 м/с. Температура воздуха ночью +10… +15, днем температура воздуха достигнет +21… +26 градусов.

Подробнее о погоде в Тюменской области можно узнать в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Раньше люди обращали внимание на насекомых. Если комары и мошки вились кругами, это предвещало хорошую погоду на ближайшие семь суток.