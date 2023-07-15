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НовостиДом. Семья15 июля 2023 14:46

Опытный тюменский садовод заявила о необходимости обработки магнием малины с желтыми листьями

Это заболевание называется хлороз
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Опытный тюменский садовод заявила о необходимости обработки магнием малины с желтыми листьями

Опытный тюменский садовод заявила о необходимости обработки магнием малины с желтыми листьями

Фото: Татьяна Коркина

Из-за нехватки питательных элементов на малине могут появиться светло-желтые пятна – хлороз. Об этом рассказала опытный тюменский садовод Нина Щербакова. По ее словам, у растений наблюдается нарушение формирование хлорофилла в листве и снижение активности фотосинтеза.

- Признаками хлороза является потеря яркости листовой пластины, лист становится желто-зеленым, - цитирует садовода «Тюменская область сегодня».

Чтобы устранить магниевый хлороз, нужно применять удобрения с магнием: сульфат магния, «Магбор», «Ултрамагбор» и «Калимаг». При железном хлорозе необходимо применять внекорневые обработки железосодержащими препаратами – феровит, хелат железа.

Если листья желтеют, а по краям появляется светло-коричневая кайма, это значит, что малина заболела кальциевым хлорозом. Чтобы убрать недостаток кальция, нужно подкормить растение кальциевой селитрой и ультрамагкалицем.