Тюменским дачникам советуют уничтожать муравьиные гнезда для защиты огорода от тли Фото: Татьяна Коркина

Специалисты тюменского Россельхозцентра назвали методы борьбы с галловой (смородиновой) тлей, которая считается одним из самых вредоносных созданий. Особенно тля опасна для красной и белой, реже – черной смородины, йошты и крыжовника, которые вредитель выбирает в качестве объекта питания и размножения.

С тлей надо бороться комплексно: сначала надо установить причину и последствия, а потом сорвать пораженные листья и утилизировать их. Ранней весной, когда почки еще не раскрылись, необходимо обработать куст горячей водой 70 градусов, что поможет уничтожить кладки вредителя. Также можно опрыскать кусты 5% раствором мочевины, что поможет уничтожить кладки яиц зимующих насекомых.

Летом необходимо удалять сорняки, которые являются источником распространения тли, и муравьиные гнезда – главных распространителей и защитников тли. Они охраняют тлю от нападения на нее полезных насекомых.

Кроме того, осенью, нужно утилизировать все пораженные листья и провести искореняющую инсектицидную обработку. Она не только уничтожит тлю, но и спасет растения от других вредителей, сообщает «Тюменская линия».

Среди препаратов, которые тоже помогут бороться с тлей, можно назвать: Актара, Актелик, Конфидор Макси, Вофатокс, Калипсо, Протеус и другие.