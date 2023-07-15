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НовостиДом. Семья15 июля 2023 13:00

Тюменским дачникам советуют уничтожать муравьиные гнезда для защиты огорода от тли

Они охраняют тлю от нападения на нее полезных насекомых
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Тюменским дачникам советуют уничтожать муравьиные гнезда для защиты огорода от тли

Тюменским дачникам советуют уничтожать муравьиные гнезда для защиты огорода от тли

Фото: Татьяна Коркина

Специалисты тюменского Россельхозцентра назвали методы борьбы с галловой (смородиновой) тлей, которая считается одним из самых вредоносных созданий. Особенно тля опасна для красной и белой, реже – черной смородины, йошты и крыжовника, которые вредитель выбирает в качестве объекта питания и размножения.

С тлей надо бороться комплексно: сначала надо установить причину и последствия, а потом сорвать пораженные листья и утилизировать их. Ранней весной, когда почки еще не раскрылись, необходимо обработать куст горячей водой 70 градусов, что поможет уничтожить кладки вредителя. Также можно опрыскать кусты 5% раствором мочевины, что поможет уничтожить кладки яиц зимующих насекомых.

Летом необходимо удалять сорняки, которые являются источником распространения тли, и муравьиные гнезда – главных распространителей и защитников тли. Они охраняют тлю от нападения на нее полезных насекомых.

Кроме того, осенью, нужно утилизировать все пораженные листья и провести искореняющую инсектицидную обработку. Она не только уничтожит тлю, но и спасет растения от других вредителей, сообщает «Тюменская линия».

Среди препаратов, которые тоже помогут бороться с тлей, можно назвать: Актара, Актелик, Конфидор Макси, Вофатокс, Калипсо, Протеус и другие.