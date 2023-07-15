В Тюмени на 19 объектах меняют сети водоснабжения и водоотведения Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени на 19 объектах до конца июля планируется закончить реконструкцию сетей водоснабжения и водоотведения. По словам начальника производственного отдела «Росводоканал Тюмень» Андрея Огородникова, специалисты заменят 3,5 километра сетей водоснабжения и 1 километр сетей водоотведения. Работы выполнили на 14 из 19 объектах, сейчас кипит работа на оставшихся пяти.

Один из крупнейших объектов – двор на ул. Народной, 8, где заменили и запустили в эксплуатацию более 450 м сетей водоснабжения. Так как он самый большой по площади, объект находится на контроле у губернатора. Сейчас работы закончились, идет благоустройство, сообщает «Тюменская область сегодня».

Напомним, в 2022 году по программе благоустройства дворов специалисты работали на 28 объектах.