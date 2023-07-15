В поселке под Тюменью на двух женщин обрушилась крыша торгового прилавка
Фото: Пресс-служба Прокуратуры Тюменской области
Две женщины пострадали сегодня в поселке Новотарманский Тюменского района после того, как на них обрушилась крыша уличного торгового прилавка. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, пострадавших госпитализировали в больницу, где им оказывают медицинскую помощь.
Прилавок демонтировали
Фото: Пресс-служба Прокуратуры Тюменской области
По поручению прокурора Тюменской области Владислава Московских в Тюменском районе организована проверка, во время которой установят все обстоятельства и причины происшествия.
Ход и результаты проверки поставлены прокуратурой на контроль. Сам торговый прилавок уже демонтировали.