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НовостиПроисшествия15 июля 2023 9:57

В поселке под Тюменью на двух женщин обрушилась крыша торгового прилавка

Пострадавших госпитализировали
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
В поселке под Тюменью на двух женщин обрушилась крыша торгового прилавка

В поселке под Тюменью на двух женщин обрушилась крыша торгового прилавка

Фото: Пресс-служба Прокуратуры Тюменской области

Две женщины пострадали сегодня в поселке Новотарманский Тюменского района после того, как на них обрушилась крыша уличного торгового прилавка. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, пострадавших госпитализировали в больницу, где им оказывают медицинскую помощь.

Прилавок демонтировали

Прилавок демонтировали

Фото: Пресс-служба Прокуратуры Тюменской области

По поручению прокурора Тюменской области Владислава Московских в Тюменском районе организована проверка, во время которой установят все обстоятельства и причины происшествия.

Ход и результаты проверки поставлены прокуратурой на контроль. Сам торговый прилавок уже демонтировали.