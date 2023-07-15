Тюменцы с экспертами разработают идею социального проекта на интенсиве «ПроПроекты: Гран лаборатория»

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Интенсив «ПроПроекты: Гран лаборатория» состоится в мультицентре «Моя территория» 21 июля в 19 часов. Вместе с экспертами участники разработают идею социального проекта, проработают его паспорт и узнают о региональных и всероссийских возможностях для развития инициатив. Заявку можно подать до 20 июля 2023.

По словам руководителя мультицентра «Моя территория» в Тюмени Айгерим Уакпаевой, команда мультицентра проводит события в разных форматах, рассказывая о возможностях участия тюменской молодежи в региональных и федеральных грантовых конкурсах.

- Вместе со стартом заявочной кампании на конкурс микрогрантов от Росмолодежи мы решили провести «ПроПроекты: Грант лаборатория» и рассказать тем, кто только начинает свой путь в социальном проектировании, как и где они могут реализовать свои идеи, - цитирует Айгерим издание «Мегатюмень».

Мероприятие пройдет в три этапа, на площадках «Заполнение паспорта проекта», «Поиск идеи» и «Возможностями». Спикерами станут региональные и федеральные эксперты.

Напомним, «ПроПроекты» — это комплексная программа, которая помогает молодежи ориентироваться в среде грантовых конкурсов, а также подготовиться к участию в федеральных и региональных грантовых конкурсах.