В День города Тюмени 29 июля выступит группа «Любэ» и пройдет праздничный салют

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В День города 29 июля 2023 на площади 400-летия Тюмени с праздничным концертом выступит группа «Любэ». Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Руслан Кухарук. По его словам, в этот день жителям и гостям города расскажут о подвигах земляков-тюменцев, военнослужащих и тружениках тыла в годы Великой Отечественной войны.

- Благодаря им была одержана Великая Победа, и о наших современниках – наследниках и продолжателях традиций дедов и прадедов, защищающих наше Отечество сегодня, - отметил Руслан Кухарук.

Кроме того, в честь подвига тюменцев в годы войны и героев спецоперации пройдет праздничный салют (в 22 часа).