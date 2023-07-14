Тюменская область реализует мегапроекты в Евразийском НОЦ для достижения технологического лидерства

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Молодые ученые продвигают и генерируют прорывные технологии и инновации. В рамках Десятилетия науки и технологий и под эгидой национального проекта «Наука и университеты» выделяются значительные средства на поддержку научных кадров и создание научно-образовательных центров мирового уровня с первоклассными условиями для исследовательской работы. Программа позволит в условиях санкционного давления они оперативно переориентировать векторы развития, чтобы добиться успехов в области импортозамещения и обеспечить технологический суверенитет страны.

Сеть из 15 центров по внедрению технологий и инноваций создана в России, они объединит разработчиков, производителей и заказчиков. Важно, что ученые из разных регионов объединяются для решения ключевых задач, благодаря чему НОЦ сегодня работают уже в 36 субъектах Российской Федерации. В частности, в Тюменской области и еще в 33 субъектах нашей страны.

Возможности прорывных проектов отечественных ученых и их дальнейшее взаимодействие с иностранными коллегами 13 июля 2023 года обсудили на форуме будущих технологий «Вычисления и связь «Квантовый мир» в ходе панельной сессии «Технологический суверенитет и место России в международной науке: противоречие или синергия?»

На нем выступили директор по научной работе фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Спикеры заявляют, что полного технологического суверенитета ни у одной страны мира нет. У всех одна и та же проблема: как построить свою технологическую экосистему?

— Россия должна в течение ближайших 10—15 лет выстроить свое технологическое пространство с объемом около одного миллиарда человек. Для этого нужны реальные партнерства с пространством доверия и без диктата. Монополии будут умирать. Многие наши технологии для этого уже готовы, например, в области кибербезопасности и проекты «Росатома». Кроме того, нужны задачи, которые уходят за горизонт и становятся целью жизни нескольких поколений, — отметил президент Ассоциации экспорта технологического суверенитета Андрей Безруков.

Директор Объединенного института ядерных исследований Григорий Трубников полагает, что «доверие –это ключевой элемент любой системы, а ядерные исследования и эксперименты невозможно провести в одиночку ни в одной стране». Дубна и ЦЕРН (Европейская организация ядерных исследований) — пример альянса вокруг мирного исследования окружающего мира, что свидетельствует о цеховой солидарности, которая сохранилась у ученых, несмотря на политику.

Кроме того, спикеры добавили, что Россия все еще достойно несет знамя высокой советской инженерной школы, оставаясь в экосистеме разделения труда и выбирая приоритеты. Поскольку инженеры должны понимать друг друга, то все обучение иностранных студентов проходит на русском языке.

Многие молодые ученые, считает выступающие, ориентируются не на зарплату. В первую очередь, им необходима самореализация, интересные задачи и проекты, а «утечка мозгов» — это и международный опыт, и среда общения. Без мобильности и обмена опытом научная среда невозможна.

Помощник Президента Российской Федерации Андрей Фурсенко считает, что «технологический суверенитет» — это точно не полная самодостаточность, но это безопасность в жизненно важных сферах страны». Он также заявил, что «цеховая солидарность играет огромную роль, а простые человеческие отношения решают многие вопросы». Кроме того, он отметил, что сегодня «оценка научных результатов скатилась к оценке процессов, а в науке это не работает».

На сессии было заявлено, что в России создана своя технологическая среда, которая интересна для партнеров и сотрудничества, но нужно всегда определять приоритеты, т.к. всем заниматься невозможно. С финансированием проблем нет. Надо создавать то, что конкурентоспособно и чем можно обмениваться. На повестке дня стоит организация научной среды, которая способна на прорывы.