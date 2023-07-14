Эксперты провели специальную оценку условий труда на нефтепроводных объектах в Тюменской области

Фото: компания «Транснефть – Сибирь».

Компания «Транснефть – Сибирь» прошла независимую экспертизу систем менеджмента охраны труда, экологического и энергетического менеджмента на соответствие российским стандартам.

Перед аудиторами стояла задача – проанализировать документацию, проверить количество рабочих мест на соответствие требованиям охраны труда, встретиться с сотрудниками предприятия, исследовать знания и навыки безопасности, нормативных и регламентирующих документов. Проверка проводилась на объектах Тюменского управления магистральных нефтепроводов, а также в центральном аппарате управления предприятия. Ранее независимую экспертизу организация проходила в соответствии с международными стандартами, теперь – по российским.

Тюменские нефтепроводчики ведут активную работу по указанным направлениям. На рабочих местах созданы условия максимальной защищенности жизни и здоровья работников благодаря эффективной реализации системы управления охраной труда. Ежедневно проводится оценка рисков, реконструкция и модернизация производственных объектов, работники обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты с повышенными защитными свойствами.

Фото: компания «Транснефть – Сибирь».

Сотрудники компании проходят специальное обучение по безопасности на предприятии, осуществляется производственный контроль соблюдения санитарных норм и правил, а также профилактическая работа по предупреждению несчастных случаев.

В рамках реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности применяются оптимальные режимы транспортировки нефти, ведется модернизация электронасосных агрегатов – в 2022 году были заменены на новые 36 магистральных и подпорных насосов, 23 электродвигателя. Существенный эффект достигнут за счет строительства и ремонта котельных, замены теплоносителей и теплосетей. При строительстве и реконструкции зданий и сооружений используются современные теплоизоляционные материалы.

– В ходе трехдневного аудита мы получили необходимые подтверждения, что повседневная деятельность акционерного общества «Транснефть – Сибирь» выстроена в полном соответствии с национальными стандартами. Мы будем рекомендовать ассоциации выдать компании сертификаты соответствия систем менеджмента безопасности труда и охраны здоровья, энергетического менеджмента и экологического менеджмента требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 45001, ГОСТ Р ИСО 50001 и ГОСТ Р ИСО 14001, – отметил независимый эксперт Александр Ульянов.

Следующая сертификация компании состоится через три года.