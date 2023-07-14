Губернатор Тюменской области передал военным в зону СВО машины и снаряжение

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Губернатор Тюменской области Александр Моор передал бойцам подразделений ключи от девяти автомобилей повышенной проходимости. Каждая машина укомплектована бронежилетами, касками и приборами ночного видения, а также тепловизионными монокулярами.

– Для бойцов инженерной разведки – штурмовые бронежилеты с дополнительной защитой. Для работы в «поле» – дизельные генераторы, электрический инструмент, расходники для ремонта техники. Чтобы уберечь экипаж автомобиля от угрозы с воздуха, в каждой машине есть антидроновое ружье. Их производят здесь, в Тюмени. Для защиты добавили специальные накидки-одеяла, которыми можно «укутать» автомобиль. Так противник не увидит его тепловое излучение, – отметил глава Тюменской области Александр Моор.

Автомобили трех видов: штабные «Патриоты» – для группы управления подразделением; УАЗы-«буханки» – для транспортировки личного состава; УАЗы-«фермеры» – для перевозки имущества и экипировки. Скоро технику доставят на места дислокации подразделений.