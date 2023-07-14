В Тюменской области пропала девушка-инвалид в салатовой майке

Фото: группа поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Тюменской области» в социальной сети ВКонтакте.

Сегодня, 14 июля 2023 года, в паблике поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Тюменской области» появилось сообщение о пропаже молодой женщины в городе Ишим. Судя по опубликованному волонтерами фото, девушка обладает приметной красивой внешностью.

Указывается, что 10 июля 2023 года она вышла из дома, и до настоящего времени ее местонахождения неизвестно.

– Данилкина Полина, ушла из дома 10 июля в 3 часа дня в районе САХ. Она инвалид, может не найти дом самостоятельно, – пишут знакомые пропавшей в социальных сетях.

Приметы девушки, о которых сообщают поисковики: рост 156 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза зеленые. Была одета в салатовую майку в полоску, в салатовые шорты и темно-зеленые шлепки.