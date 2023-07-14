Дорожное полотно на месте размыва у Тюменской кольцевой специалисты восстановят к 17 июля

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

Дорожное полотно на месте размыва обочины Обхода в Тюмени специалисты восстановят к началу следующей недели. Зону места происшествия огородили дорожными знаками. Сейчас ведется засыпка места размыва. Работает экскаватор, самосвалы и бригада дорожных рабочих.

- Затруднений для проезда транспортных средств нет. Работы по восстановлению земляного полотна будут завершены к началу следующей недели, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

Напомним, в связи с залповым выпадением осадков на Тюменской кольцевой автомобильной магистрали в районе села Яр произошло частичное разрушение водоотводного лотка, что привело к подмыву обочины.