Сразу двух водителей-подростков задержали инспекторы в Тюменской области с 13 на 14 июля

Фото: ГИБДД Тюменской области.

Инспекторы ДПС за прошедшие сутки задержали двух подростков за рулем автомобилей. С 13 на 14 июля ночью оперативники в селе Червишево остановили автомобиль ВАЗ, за рулем которого находился несовершеннолетний без водительского удостоверения. На него составлены административные материалы, машину сотрудники ГИБДД эвакуировали.

Другой 15-летний парень остановлен за рулем в селе Каскара, заявили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Правоохранители призывают родителей контролировать участие детей в дорожном движении на автотранспорте и мототехнике.