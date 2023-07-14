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НовостиПроисшествия14 июля 2023 10:27

В Тюмени объявили штормовое предупреждение на 15 июля

Ожидается сильный ветер и гроза
Серафима Краснова
Ожидается сильный ветер и гроза.

Ожидается сильный ветер и гроза.

Фото: Виктория Гаврик

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Тюменской области.

– По данным ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», 15 июля 2023 года в Тюменской области ожидается ветер с порывами 18 – 25 м/с, дожди и грозы, а также град, – сообщили синоптики.

Жителей Тюмени и области предупредили о различных ЧП коммунального характера: авариях на сетях, обрывах электролиний, техногенных пожарах.

Судя по всему, грядущая буря является продолжением непогоды, обрушившейся на регион в четверг, 13 июля 2023 года.

Напомним, в области выпал крупный град, размером достигающий куриное яйцо. Он повредил растения, посадки и даже автомобили.