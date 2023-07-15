Тюменская акушерка заявила о готовности сбежать со спектакля, чтобы принять роды Фото: Татьяна Коркина

В тюменском перинатальном центре в первом полугодии 2023 года акушеры 3 831 раз приняли роды. Это на 675 родов больше, чем за такой же период 2022 года.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, одна из важнейших задач – сохранение репродуктивного здоровья женщины. Гинекологи помогают будущей маме планировать беременность, проводят осмотры и обследования для выявления возможных проблем и заболеваний. Благодаря своевременной диагностике можно обнаружить опасные заболевания, требующие немедленного лечения.

Одна из врачей высшей категории перинатального центра отмечает, что готова выехать на роды в любой момент, даже будучи в театре или на спектакле.

– Я, не раздумывая, громогласно отвечу на телефонный звонок: «Алло! Я еду!», рискуя вызвать шипение зала и негодование артистов. Выбегаю из зала и спешу к своей роженице, – признается акушерка.

Сегодня в перинатальном центре трудятся 52 акушера-гинеколога, которые ежедневно находятся на страже здоровья мамы и малыша. Они следят за состоянием пациенток в течение 9 месяцев и стараются сделать все возможное, чтобы они чувствовали себя комфортно.

Коллектив «Комсомольской правды» – Тюмень» поздравляет врачей с Днем гинеколога, который отмечают в России 15 июля.