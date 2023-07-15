Тюменцы спустили десятки миллиардов рублей на платные услуги за январь – май 2023 года

Тюменцы спустили десятки миллиардов рублей на платные услуги за январь - май 2023 Фото: Татьяна Коркина

Почти 67,7 млрд рублей составил общий чек за январь-май 2023 года рынка платных услуг в Тюменской области. Это на 8,5 млрд рублей больше, чем за аналогичный период 2022 года (тогда сумма составила более 59,1 млрд рублей). Соответствующие данные публикует Тюменьстат. В январе-феврале 2023 года тюменцы оплатили услуги на сумму более 12,8 млрд рублей, а весной сумма увеличилась до 14 млрд рублей в месяц.

В лидерах по динамике роста в УрФО находится Свердловская область, за ней идет Тюменская. Однако, как сообщает Росстат, Курганская область и ЯНАО получили «минусовые индексы». Тюменский же показатель выше общероссийского.

Больше всего за год в Тюменской области подорожали услуги зарубежного туризма (на 38,3%). Цены на жилищно-коммунальные услуги, включая аренду квартир, выросли на 12,5%. Стоимость медицинских услуг выросла на 10,3%, телекоммуникационных – на 10,7%. Транспортные и правовые услуги подорожали на 5%, услуги образования и культуры – на 4,4%, бытовые услуги – на 4,1%.