В зоне наводнения на юге России дети из Тюменской области не отдыхают

Фото: пресс-службы администрации Туапсинского района.

В зоне наводнения на юге России не отдыхают дети из Тюменской области. В лагерях Краснодарского края «Смена» и «Орленок» делегаций тюменских ребят на сегодняшний день нет, рассказали в пресс-службе департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования.

– В Тюменской области путевки на море выделяют детям, имеющим достижения в образовании, науке, спорте, культуре и общественной деятельности, – заявили в региональном правительстве.

Напомним, в Туапсинском районе на минувшей неделе разыгралась стихия. Спасатели и волонтеры до сих пор разгребают последствия наводнения. Сейчас горничные, администраторы и даже директора отелей, санаториев и баз отдыха убирают грязевые наносы и расчищают территории от принесенного потоком мусора. Делают всё, чтобы 48 тысяч гостей района смогли продолжить свой отдых.