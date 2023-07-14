В зоне СВО погиб сержант из Тюменской области Дамир Нигматуллин

Церемония прощания состоится в Ялуторовске 15 июля
Фото: Татьяна Коркина
Житель Тюменской области Дамир Нигматуллин погиб в зоне СВО при исполнении воинского долга. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Ялуторовского района.
– 7 июля в зоне СВО при исполнении воинского долга погиб сержант Нигматуллин Дамир Калбаевич. Дамир был прописан в селе Памятное Ялуторовского района, но долгое время проживал в городе, – пояснили в районной администрации.
Фото: администрация Ялуторовского района.
Церемония прощания с героем пройдет в мечети города Ялуторовска в субботу, 15 июля, с 14.00 до 15.00.