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НовостиПолитика14 июля 2023 8:53

В зоне СВО погиб сержант из Тюменской области Дамир Нигматуллин

Церемония прощания состоится в Ялуторовске 15 июля
Серафима Краснова
Церемония прощания состоится в Ялуторовске 15 июля

Церемония прощания состоится в Ялуторовске 15 июля

Фото: Татьяна Коркина

Житель Тюменской области Дамир Нигматуллин погиб в зоне СВО при исполнении воинского долга. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Ялуторовского района.

– 7 июля в зоне СВО при исполнении воинского долга погиб сержант Нигматуллин Дамир Калбаевич. Дамир был прописан в селе Памятное Ялуторовского района, но долгое время проживал в городе, – пояснили в районной администрации.

Фото: администрация Ялуторовского района.

Фото: администрация Ялуторовского района.

Церемония прощания с героем пройдет в мечети города Ялуторовска в субботу, 15 июля, с 14.00 до 15.00.