В Тюменской области в 2023 году на свет появились Князь, Космос, Юстина и Медея

В топ-5 популярных имен традиционно вошли София (Софья), Анна, Мария, Полина.

В тюменском управлении записи актов гражданского состояния рассказали о рождаемости в регионе за 6 месяцев 2023 года.

Как оказалось, за этот период родилось 4 609 мальчиков и 4 185 девочек. Это чуть больше, чем за 6 месяцев 2022 года. Типичный возраст родителей в Тюменской области – 31 – 35 лет. При этом, по данным ведомства, 2 998 малышей являются первенцами. На четвертого и более ребенка решились около 1 тысячи тюменских семей.

В топ-5 популярных имен традиционно вошли София (Софья), Анна, Мария, Полина, Варвара и Ева.

Мальчишек чаще всего называли Артем, Александр, Михаил, Максим, Матвей или Роман.

По-прежнему тюменцы обнаруживают тягу к древнерусским и необычным именам. Так, в 2023 году в регионе родились малыши с именами Винесент, Князь, Теодор, Космос, Фадей, а также Юстина, Божена, Анжелика, Медея и Настасья.