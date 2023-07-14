Легендарная группа «Фактор 2» даст концерт в Тюмени

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

16 и 17 сентября в «Руки ВВерх! Бар» состоится большой концерт группы «Фактор-2».

«Фактор-2» – группа, чьи песни звучали во всех дворах, на всех вокзалах, из миллионов окон домов. Группа, которая с легкостью могла собрать стадион. Они покорили всех искренностью и правдой жизни в текстах своих песен.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

Илья Подстрелов (создатель и автор) и Андрей Камаев исполнят все любимые хиты группы «Фактор-2», а также новые песни, такие как «Скажи, красавица», «Война», «Весна», «Класс, детка, класс», и многие другие хиты!

Адрес: Тюмень, Челюскинцев, 40.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

* Билеты без наценки и сервисного сбора можно купить в «Руки ВВерх! Бар» (Тюмень, Челюскинцев, 40), а также на сайте tyumen.rvbar.ru