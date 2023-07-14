Под Тюменью приступили к ремонту моста у поселка Яр, который размыло дождем

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

Дорожники прибыли на место происшествия, где провалилось полотно у поселка Яр под Тюменью. Специалисты приступили к ремонту насыпи. Дорожное полотно размыло после шквалистого дождя и ветра в области, которые обрушились на регион с 13 на 14 июля. Жители Тюмени заметили провалы на мосту и опубликовали видеозапись в социальных сетях.

Яма расположена буквально «на излете» сооружения при движении в сторону федеральной трассы Тюмень – ХМАО. Заметно, что глубина образовавшейся ямы достигает нескольких метров. Внутри можно обнаружить в том числе «ошметки» выступающей арматуры.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

Как видно на фото, приняты некоторые меры, чтобы предотвратить вероятность несчастного случая: установлены дорожные знаки, частично ограничено движение транспорта.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

Редакции «КП» в пресс-службе администрации Тюменского района сообщили, что участок дороги находится в федеральной собственности, относится к магистрали Тюмень – ХМАО.

- Специалисты служб уже выехали для устранения дефекта, - сообщили в пресс-службе Главного управления строительства Тюменской области.

О других последствиях непогоды мы рассказывали в отдельном материале.