Два тюменских водоема признали опасными для купания в 2023 году

Разрешение на купания получили 12 водоемов в Тюменской области. Фото: Татьяна Коркина

Два тюменских водоема признали опасными для купания. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора Тюменской области. Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам получили на сегодняшний день 12 озер, карьеров и других акваторий:

- АО «База отдыха Верхний Бор» – акватория озера Верхнее Кривое;

- АО «Центр восстановительной медицины и реабилитации «Сибирь» – акватория пруда б/н на 19-м км Червишевского тракта;

- ООО Дельвер – акватория пруда Лесной (район ТЭЦ-2, территория базы отдыха «Пруд Лесной»);

- АНО ОСООЦ «Витязь» – акватория озера Андреевское (21-й км Ялуторовского тракта);

- АНО ОДООЦ «Ребячья республика» – акватория озера Арсеньевское (4 км от с. Салаирка, на территории Салаирского МО);

- Филиал АНО ОДООЦ «Ребячья республика» «Олимпийская Ребячка» – акватория озера Полушинское (42-й км автодороги Тюмень – Каменка, граница Свердловской области);

- АНО ООЦСТ «Серебряный бор» – акватория озера Нижнее Кривое;

- МАУДО «Центр туризма и детского творчества» города Ялуторовска – акватория озера Сингуль;

- АНО ООЦСТ «Серебряный бор» – акватория озера Якушкино;

- ООО ДСОЛ «Дружба» – озеро Малая Старица;

- ООО «Дардиель-Ски» (Кулига парк) – акватория озеро Бобровое на 32-м км Ирбитского тракта;

- ТРОО «Центр закаливания и плавания в холодной воде «Аквайспорт» – озеро Липовое.

Однако есть водоемы, которые не прошли систему отбора.

– 40 проб по санитарно-химическим по показателям, из них 2 не отвечали гигиеническим нормативам по показателю химического потребления кислорода (ХПК) – озеро Липовое (7-й км Велижанского тракта) и в пруд Войновский (в микрорайоне Войновка), – заявили в Роспотребнадзоре Тюменской области.

Напомним, водные объекты, не предназначенные для купания, обозначены информационными аншлагами «Купание запрещено».