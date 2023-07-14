В Тюмени подростки сняли на видео, как мужчина голышом гулял возле школы на улице Садовой

Фото: паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

В Тюмени во дворе дома на улице Садовой дети заметили голого мужчину. Подростки засняли жителя Тюмени в неглиже. Люди предположили, что мужчина находился под действием каких-то веществ. Он простоял на улице больше 20 минут. Зрителями стали дети из школы № 22. Прохожие вызвали полицию.

– Вышла с дочкой в магазин, и просто офигела. Парень с девушкой вызвали полицию и ждали минут 20. Кто-то из нашего дома скинул ему полотенце, он прикрылся и хотел уйти, сотрудники МВД его поймали, – рассказали в Telegram-канале «Тюмень № 1».

В пресс-службе УМВД России сообщили, что мужчину задержали.

– Его доставили в отдел полиции. Устанавливаются обстоятельства, после чего будет дана правовая оценка его действиям, – прокомментировали в пресс-службе УМВД Тюменской области.

К сожалению, подобные инциденты часто происходят в Тюмени. Напомним, жители в День России заметили на улицах города очередного эксгибициониста. Тюменцам удалось сфотографировать молодого парня на пешеходном переходе, он был совсем голый.