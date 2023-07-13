Под Ишимом в столкновении Газели и Камаза погиб мужчина

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

Смертельная авария произошла на трассе Ишим – Викулово. Здесь Газель столкнулась с Камазом. Из-за ДТП частично ограничено движение на магистрали. По данным ГИБДД, 38-летний водитель Газели выскочил на встречную полосу движения, где врезался с другим автомобилем.

- Водитель Газели погиб на месте. Обстоятельства ДТП выясняются. Движение на автодороге осуществляется в реверсивном режиме, по одном полосе в обоих направлениях. Движением регулируют инспекторы ДПС, - рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

Инспекторы ДПС уточняют, что в южных районах области сейчас стоит жаркая и душная погода. Оперативники просят водителей соблюдать ПДД и по возможности отложить дальние поездки.