В Тобольске сотрудник МЧС спас тонущего подростка у слияния рек Иртыш и Тобол

Фото: Главное управление МЧС России по Тюменской области.

В Тобольске сотрудник МЧС спас тонущего юношу. Инцидент произошел 12 июля в районе 7 часов вечера у слияния рек Иртыш и Тобол. По данным ведомства, компания подростков во время купания решила сплавиться вниз по реке. На намеченном маршруте юноши запланировали остановку для восстановления сил, чтобы перевести дух, зацепившись за буй.

– Двое из них маневр совершили успешно, а третий схватиться не успел. Сильным течением реки его стало быстро уносить от друзей. Отдыхающие на берегу заметили, как юноша не справляется с речным потоком, и начали звать на помощь. Александр Медведев в это время отдыхал на берегу с семьей. На крики людей среагировал молниеносно и бросился в воду. Одновременно с ним на помощь поспешил Матвей Винокуров, который также проводил время на пикнике с родственниками, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Тюменской области.

Спасателю, доплывшему до захлебывающегося подростка, удалось вытащить и транспортировать его к берегу. Ему помог школьник Матвей. На суше юноша пришел в себя, медицинская помощь не потребовалась.

Напомним, что в Тюменской области в озере Андреевском утонул 17-летний юноша. За последние четыре дня на водоемах региона зарегистрировано три происшествия.