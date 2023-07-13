В Тюмени пропал дедушка в белой кепке с надписью «Россия»

Фото: Поисковый отряд "Белая Сова-Тюмень".

Поисково-спасательный отряд «Белая Сова» сообщает 13 июля 2023 года о пропаже 72-летнего Бориса Иванова. Пенсионер проживает в доме на улице Пышминской в Тюмени. Пожилой мужчина ушел в неизвестном направлении 7 июля 2023 года.

Известно, что у мужчины голубые глаза и короткие волосы, на вид ему 70 лет, он худощавого телосложения, ростом 150 сантиметров.

В день пропажи Борис был одет в белую футболку, белые штаны или бриджи, черные шлепки и белую кепку с красной надписью «Россия».

Если вы что-либо знаете о местонахождении пропавшего, сообщите в полицию.