В Тюмени на 0,5% зафиксирован рост цен на бензин двух популярных марок

В цене поднялись АИ-92 и АИ-98. Фото: Виктория Гаврик

Автомобильное топливо в Тюмени продолжает дорожать.

Ранее «КП» сообщал о повышении стоимости автомобильного газа и бензина, причем рост цен в большую сторону произошел третий раз за полгода.

Теперь бензин подорожал 0,5%. Согласно данным одной из сетей АЗС в Тюменской области, в цене поднялся бензин двух популярных марок: АИ-92 и АИ-98. Так, еще в конце мая 2023 года литр 92-го бензина стоил 45,5 рубля. Теперь с 1 июля 2023 года он подорожал на 1,2 рубля – до 46,7 рубля.

На те же 60-70 копеек выросла цена АИ-98 – с 1 июля 2023 года он стоит не 62,44 рубля, а 63,1 рубля за один литр.

Стоимость бензина АИ-95 осталась на прежнем уровне – 48,5 рубля за литр. Газ и дизель также подорожали, но незначительно –18,9 рубля и 55,5 рубля соответственно.