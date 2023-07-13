В Тюмени на Широтной девочка-подросток выпала из окна девятого этажа

Трагедия произошла ночью 10 июля. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени произошел несчастный случай с несовершеннолетней.

В одном из домов на улице Широтной 15-летняя девочка выпала из окна квартиры на девятом этаже. Юная тюменка получила травмы, несовместимые с жизнью.

Пострадавшую пытались реанимировать медики, но, к сожалению, спасти ее не удалось. Трагедия произошла 10 июля 2023 года.

– Вызов поступил 10 июля в 0:37, прибытие бригады скорой медицинской помощи – 0:42. Медики боролись за жизнь пациентки – проводили сердечно-легочную реанимацию, но, к сожалению, спасти не удалось, – рассказали журналисту «КП» в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Комментарий от пресс-службы Следственного комитета Тюменской области ожидается.

Аналогичный случай произошел летом в Тобольске. В районе двух часов ночи тобольская школьница выпала из окна жилого дома. Девочка погибла. Трагедия случилась 14 июня 2023 года. Ребенку было не больше 13 лет. Кроме того, 12 июня в Тобольске девочка повисла на карнизе балкона пятого этажа на улице Октябрьской. К счастью, инцидент закончился благополучно. Девочку удалось спасти, врачи ее осмотрели, госпитализация не потребовалась.