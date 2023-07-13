За смерть двух человек от суррогатного алкоголя в Тюменской области отправили в тюрьму трех торговцев

Фото: объединенная пресс-служба судов Тюменской области.

Центральный районный суд Тюмени 13 июля вынес приговор в отношении Алексея Камышева и его подельников, которые устроили бизнес, связанный с контрафактным алкоголем. Мужчин признали виновными. Установлено, что с ноября по декабрь 2021 года один из осужденных купил у неустановленного следствием лица несколько коробок с немаркированной алкогольной продукцией «Родник Сибири» и «Застолье», а потом хранил ее в целях сбыта, рассказали в пресс-службе судов.

Его подельник продавал этот алкоголь в тюменском магазине «Продукты».

Фото: объединенная пресс-служба судов Тюменской области.

– В результате употребления контрафактной алкогольной продукции в декабре 2021 года наступила смерть двух жителей областного центра, – заявили в прокуратуре Тюменской области.

Суд отправил Алексея Камышева на шесть лет в колонию общего режима. Вугар Велиев проведет в тюрьме четыре года, а Орудж Мамедов – шесть лет. Также суд удовлетворил гражданский иск в пользу потерпевших в размере 1, 4 миллиона рублей, уточнили в Следственном комитете по Тюменской области.