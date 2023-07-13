В мэрии Тюмени показали праздничную символику ко Дню города

Фото: администрация Тюмени.

В четверг, 13 июля 2023 года, в мэрии представили некоторые детали оформления Тюмени ко Дню города, до которого осталось меньше месяца. Указано, что изобразительная основа ведущих символов города в год его 437-летия вбирает в себя стилистику скетчинга, то есть выполненного словно бы «на бегу» рисунка.

Фото: администрация Тюмени.

Среди отрисованных объектов, обрамляющих выполненную в традиционной стилистике надпись «Тюмень», фотографии главных достопримечательностей города: мост Влюбленных и площади 400-летия Тюмени. Также в городе появятся флаги и кубики около здания областной думы. Огромная надпись «Я люблю Тюмень» станет главным символом праздника, ее установят на центральной площади города.

Фото: администрация Тюмени.

Арт-объекты в виде куба и надписи украсят подъезд к аэропорту Рощино. Плакаты, голубые флаги и баннеры появятся по всему городу, на автомобильных магистралях, дверях торговых центров и парков.

Фото: администрация Тюмени.

Предусмотрена подготовка сувенирной продукции – футболок, бейсболок, открыток, поздравительных конвертов, сообщили в городской администрации.

Фото: администрация Тюмени.

Напомним, что в этом году Тюмень отмечает 437-летие. Праздник состоится 29 июля.