Тюменский областной суд не сохранил брак супругам, один из которых сменил пол на женский

По делу о разводе из-за смены пола в Тюмени была назначена апелляция. Фото: Виктория Гаврик

Тюменский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу прокурора по гражданскому иску о признании однополого брака недействительным.

- Решение Центрального районного суда Тюмени вышестоящая инстанция оставила без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения, - рассказали в пресс-службе судов.

Напомним, по делу о разводе из-за смены пола в Тюмени была назначена апелляция. Ранее суд признал брак недействительным с 29 сентября, однако ответчик решил оспорить его решение.

В Центральный районный суд Тюмени поступило исковое заявление прокурора о признании брака недействительным по причине смены пола одного из лиц, состоящих в отношениях. Данный факт был установлен из проведенной прокурором проверки по поступившей информации из комитета ЗАГС, в которой указано, что 33-летний мужчина обратился с заявлением о смене Ф.И.О. и пола с мужского на женский. Данное прошение было удовлетворено.