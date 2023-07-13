За весеннюю сессию депутаты Тюменской облдумы приняли 43 закона и 190 постановлений

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За весеннюю сессию депутаты Тюменской областной думы провели 6 пленарных заседаний, приняли 43 закона (5 из них базовые) и 190 постановлений. Об этом заявил председатель регионального парламента Фуат Сайфитдинов, подводя итоги деятельности депутатского корпуса. По его словам, депутаты внесли в Госдуму три проекта, поддержали 9 проектов федеральных законов, три обращения одну законодательную инициативу, подготовленные парламентариями из других субъектов Федерации.

По словам Сайфитдинова, депутаты работали в тесном взаимодействии с губернатором Тюменской области Александром Моором и региональным правительством. Комитеты облдумы рассматривали информацию о реализации областных законов и программ, постановлений областной думы. Важнейшие вопросы выносились на заседание регионального парламентах.

Какие вопросы рассматривали депутаты?

- Отчет главы региона о результатах деятельности правительства Тюменской области за 2022 год.

- Отчет о работе уполномоченных по правам человека, по правам ребенка, по защите прав предпринимателей.

Как отметил Фуат Сайфитдинов, также депутаты заслушали отчеты руководителей девяти региональных управлений федеральных органов власти и управляющих отделениями Пенсионного фонда и Фонда социального страхования по Тюменской области. Были назначены на должности 8 мировых судей.

– Важнейшим направлением депутатской работы является взаимодействие с институтами гражданского общества, общение с избирателями. В первом полугодии 2023 года народные избранники рассмотрели около 4 тысяч обращений граждан и организаций, – рассказал председатель Тюменской областной думы.

Общенародным делом стала поддержка военнослужащих. По словам депутата, люди объединились в стремлении обеспечить бойцов всем необходимым. Кроме того, в Тюменской области действует более 30 мер поддержки родным и близким военнослужащих.

– Многие начинания претворяются в жизнь по инициативе депутатов Тюменской областной думы. Хочу поблагодарить коллег за профессиональную деятельность и человеческое участие, – заключил Фуат Сайфитдинов.