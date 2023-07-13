Депутат Тюменской облдумы Юрий Баранчук отправил в зону СВО мобильную станцию для ремонта техники

Фото: duma72.ru

Мобильную станцию техобслуживания на базе автомобиля КамАЗ и гуманитарную помощь общим весом 10 тонн направил в зону проведения спецоперации на Украине депутат Тюменской областной думы Юрий Баранчук. По словам парламентария, мобильная станция облегчит жизнь ребятам, находящимся на передовой.

– Идея изготовить мобильную станцию техобслуживания родилась совместно с нашими бойцами. Я был в зоне спецоперации уже четыре раза. Видел, какие возникают трудности с ремонтом техники в полевых условиях. С ребятами мы обсудили ситуацию, прикинули, какой может быть конструкция будущей СТО, – рассказал Юрий Баранчук.

На эти цели тюменский предприниматель купил автомобиль, который впоследствии отремонтировали и привели в нормальное состояние. Другой предприниматель помог купить шиномонтажку, а региональное управление Свердловской железной дороги предоставило контейнер с оборудованием.

Мобильная станция – это уникальный комплекс для ремонта в полевых условиях боевой техники. В него входят шиномонтажная мастерская, генератор, печка и верстак, установленные в утепленном пятитонном железнодорожном контейнере, заведено электричество, есть паяльное оборудование для ремонта радиаторов, шлифмашинки, сварочные автомат и полуавтомат, разнообразный инструмент и многое другое.

Фото: duma72.ru

Если снять с автомобиля при помощи манипулятора контейнер с оборудованием, получается большая ремонтная база. КамАЗ собирает с передовой пробитые колеса, другие узлы и агрегаты, а потом привозит их для ремонта в безопасное место. Кстати, разработкой мобильной станции занимались тюменские мастера.

– Под завязку тюменцы заполнили контейнер-мастерскую медикаментами, инструментами, специальными средствами для ведения боя, строительными материалами, газовыми горелками, баллонами и многим другим необходимым на передовой оборудованием. Список вещей для отправки на фронт составлялся вместе с военными врачами, командирами батальонов и полков, – рассказал Юрий Баранчук.

По словам депутата, в числе необходимого оборудования большое количество носилок, которые спасают жизнь бойцам. Также тюменцы отправили саперные кошки, палы, паракорд и средства индивидуальной защиты