В Тюменской области в озере Андреевском утонул 17-летний юноша

Фото: Главное управление МЧС России по Тюменской области.

Главное управление МЧС России по Тюменской области 13 июля 2023 года сообщило о гибели подростка. По версии спасателей, 17-летний юноша утонул во время купания в озере Андреевском, расположенном в Тюменском муниципальном районе.

Специалисты проводят мероприятия по установлению обстоятельств происшествия, трагедия произошла 12 июля 2023 года. Только за последние четыре дня на водоемах Тюменской области зарегистрировано три происшествия с гибелью людей, двое из утонувших несовершеннолетние.

– С начала купального сезона в нашем регионе утонуло 23 человека, 7 из них дети. Сотрудники Главного управления МЧС России по Тюменской области совместно с органами местного самоуправления, полицией и добровольцами ежедневно проводят рейды в местах массового купания, рассказывая гражданам об опасности плавания в необорудованных и необследованных местах. К сожалению, не все прислушиваются к рекомендациям специалистов и страшная статистика растет, – рассказали в ведомстве.

Обращаясь к жителям, спасатели просят соблюдать требования безопасности на воде.