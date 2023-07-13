Купеческий дом Худякова в Тобольске законсервируют до 2024 года

Фото: администрация Тобольска.

В Тобольске ведутся работы по консервации объекта культурного наследия - дома купца Худякова на улице Ленина. По данным администрации города, сейчас объект находится в федеральной собственности.

Подрядная организация заявляет, мероприятия по консервации включают в себя ремонт крыши, закрытие дверных и оконных проемов, а также обработку стен с последующим закрытием их брусом.

Ремонтные работы завершатся до конца 2023 года. Ранее в Тобольске уже продавали объект культурного наследия регионального значения «Конторское здание с лавкой». Это каменное здание, расположенное на улице Мира, 1, построено в 1910-х годах.

Сейчас дома находится в аварийном состоянии. Стоимость объекта составляет 1 рубль. Новый владелец должен будет провести работы по его сохранению и реставрации.