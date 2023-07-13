Погоду в Тюменской области резко изменит огромный циклон

Фото: Главное управление МЧС России по Тюменской области.

С четверга, 13 июля 2023 года, в Тюменской области ожидается значительное похолодание. Так, прогнозируется, что в Тюмени сегодня температура опустится до +23 градусов Цельсия, местами по области ожидается до +25 градусов.

В соответствии с прогнозом погоды синоптиков, действующим на момент публикации, в середине недели в Тюменскую область придет настоящая прохлада. Местами по региону ожидаются дожди и грозы. Порывы ветра в четверг достигнут 22 метров в секунду.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, кардинально погоду в Тюменской области поменяет огромный циклон, который зайдет на территорию региона в пятницу, 14 июля 2023 года.

С приходом циклона в регионе прогнозируются дожди и понижение дневной температуры воздуха до +15 градусов Цельсия.