В Ишимском района на трассе Тюмень – Омск мать с тремя детьми вылетела на машине в кювет

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

Страшное ДТП произошло на федеральной трассе под Ишимом. Автомобиль, в салоне которого находились мать с тремя детьми, вылетел в кювет. На 296-м километре магистрали Тюмень – Омск врезались автомобиль Lada и Ford. Дети перевозились в удерживающих устройствах, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

Травмы получили мать семейства и ее 11-летний сын, который находился на пассажирском кресле.

- 47-летняя водитель Ford не предоставила преимущество Lada, которая двигалась по главной дороге. В лечебное учреждение доставлены 39-летняя водитель Lada и 11-летний пассажир, ее сын. Двое детей 5-ти и 13-ти лет не пострадали, - заявили в ГИБДД.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

Транспортное движение на трассе не затруднено, уточняют инспекторы ДПС, на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Оперативники выясняют обстоятельства ДТП.