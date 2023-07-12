Фото: администрация Тюмени.

В Тюмени выявили автобусы с неисправной системой кондиционирования. Сегодня в пик жары член Общественной палаты города Тюмени Антонина Новицкая вместе с сотрудниками департамента дорожной инфраструктуры и транспорта и другими специалистами проверили работу климатических систем в салонах общественного транспорта.

– У большинства транспортных средств, где предусмотрены кондиционеры, окна закрыты и работает система охлаждения. Выявили на маршрутах и такие автобусы, где система неисправна, однако это не является основанием для невыхода на линию. Просто, после того как завершится рейс, автобус отправляют на ремонт, – комментирует промежуточные итоги проверки заместитель директора департамента.

Власти отметили, что при обновлении автопарка города приобретаются автобусы, оснащенные системами кондиционирования воздуха и видеонаблюдения. В 2022 году отслужившие более 10 лет транспортные средства заменили 80 новыми.